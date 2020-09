Oh, là, là, kommen sich Dijana Cvijetic (26) und Filip Pavlović (26) etwa näher? Die beiden TV-Bekanntheiten sind aktuell Kandidaten in der Reality-Show Like Me – I’m Famous. In der Sendung sind das Model und der einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmer gute Freunde geworden. Aber in der aktuellen fünften Folge der Sendung scheinen zwischen den beiden die Funken zu sprühen, als sie gemeinsam unter einer Bettdecke kuscheln.

Zuerst liegen Dijana und Filip auf ihrer jeweils eigenen Seite des Bettes – doch dann schmust sich die Influencerin an den gebürtigen Kroaten heran und krabbelt unter seine Decke. Diese Nähe scheint den Muskelmann auch gar nicht zu stören. "Ich mag sie gern, sie ist eine coole hübsche Frau. Ich bin auch froh, dass sie hier ist. Wir verstehen uns gut und ich nehme sie gern in den Arm", verrät der aufstrebende Musiker im Einzelinterview.

Könnte sich Filip etwa mehr mit Dijana vorstellen? Der Reality-TV-Star schließt es zumindest nicht gänzlich aus. Er wolle aber abwarten, wie sich ihre Beziehung nach der Sendung entwickle. "Man muss natürlich gucken, wo die ganze Reise hingeht", erklärt der potenzielle neue Freund der 26-Jährigen.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" seit dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

TVNOW Filip Pavlović und Dijana Cvijetic in der fünften Folge von "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

TVNOW Filip Pavlović und Dijana Cvijetic bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlović bei "Like Me – I’m Famous"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de