Was läuft denn da zwischen Dijana Cvijetic (26) und Filip Pavlovic (26)? Erst vor wenigen Wochen hatten die Fans noch über eine mögliche Liebelei zwischen dem ehemaligen Bachelorette-Boy und Yeliz Koc (26) gemunkelt. Die beiden wurden einige Male zusammen gesichtet und wirkten dabei sehr vertraut miteinander. Aus ihnen wurde aber letztendlich kein Liebespaar – die Beauty ist jetzt mit Jimi Blue Ochsenknecht (28) zusammen. Hat Filip jetzt die Ex-Love Island-Kandidatin Dijana ins Auge gefasst?

Die beiden Kuppelshow-Teilnehmer kämpfen gerade bei Like Me – I'm Famous gegeneinander um den Sieg – doch wie Konkurrenten führen sie sich nicht auf. Sie verstehen sich offenbar ziemlich gut, wie Dijana bei der Like-Vergabe in der dritten Folge deutlich machte. "Der erste Like von mir geht an eine Person, die eigentlich alle Likes von mir hier im Haus verdient hat, und eine Person, die ich sehr, sehr, sehr mag, und das ist der Filip", betonte die Blondine bei der Entscheidung.

Ob die zwei wirklich miteinander anbandeln? Jedenfalls spürt ihre Mitstreiterin Melanie Müller (32) anscheinend eine gewisse Anziehung zwischen den beiden. "Da geht doch was", kommentierte sie Dijanas Statement. Die Äußerung nahmen sowohl die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin als auch der Ex-Bachelor in Paradise-Flirter mit einem verstohlenen Lächeln hin.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de