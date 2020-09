Ist die Familienplanung von Jamie (45) und Jools Oliver etwa noch nicht abgeschlossen? Gemeinsam mit seiner Frau hat der Star-Koch fünf gemeinsame Kinder: Daisy Boo, Poppy Honey, Buddy Bear, Petal Blossom und River Rocket. Im vergangenen Juli hatte die Vollblutmama jedoch enthüllt, dass sie schon viel häufiger schwanger gewesen sei, insgesamt jedoch fünf Fehlgeburten erlitten habe – die letzte davon erst vor wenigen Monaten. Doch Jools gibt nicht auf: Sie wünscht sich immer noch ein sechstes Kind mit Jamie!

Das enthüllte der Gastronom nun im "The Joe Wicks Podcast". Auf die Frage hin, wer von ihnen beiden unbedingt so viele Kinder wollte, antwortete Jamie: "Jools, sie ist total verrückt, was das angeht, und will noch eins." Seine Frau sei einfach eine Mutter durch und durch: "Das ist die Sache, die sie wirklich glücklich macht, wovon sie immer geträumt hat. Sie liebt es, Mama zu sein."

Wäre Jamie denn an Board in Sachen Baby Nummer sechs? "Theoretisch schon", betonte der Sternekoch – jedoch gäbe es da ein Problem: Ihre biologischen Uhren! "Wir haben mit 45 langsam unser Limit erreicht", stellte der Fünffachpapa klar.

Instagram / joolsoliver Jamie und Jools Oliver mit ihren Kindern im August 2018

Instagram / jamieoliver Starkoch Jamie Oliver mit seinen Kindern und seiner Frau

Getty Images Jools und Jamie Oliver

