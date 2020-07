Jools Oliver musste mehrere schwere Schicksalsschläge erleiden! Seit über 20 Jahren ist das britische Model mit dem Profikoch Jamie Oliver (45) verheiratet. Die beiden haben fünf gemeinsame Kinder: Daisy Boo, Poppy Honey, Buddy Bear, Petal Blossom und River Rocket. Doch damit war die Familienplanung für Jools scheinbar noch nicht abgeschlossen. Nun musste sie jedoch einen harten Rückschlag verkraften: Sie erlitt ihre fünfte Fehlgeburt!

Im Made By Mammas-Podcast gestand die 45-Jährige daraufhin, dass sie sich nun nicht mehr sicher sei, ob sie tatsächlich ein sechstes Kind haben wolle: "Ich hatte seitdem [ich das letzte Mal hier war] drei [weitere] Fehlgeburten... und eine vor drei Wochen und ich denke 'Nein' – also ich weiß es nicht. Ich will, aber ich muss noch einmal mental überprüfen, ob das eine gute Idee ist." Zudem mache sie sich auch Gedanken, ob sie mit ihren fast 46 Jahren körperlich noch dazu in der Lage sei, ein Baby auf die Welt zu bringen.

Ihren Mann plagen bezüglich eines weiteren Kindes aber offenbar keine Zweifel: "Jamie ist immer noch bereit." Jools machte aber auch deutlich, dass sie sich nur noch etwa ein Jahr Zeit geben wolle, bis sie das Kapitel Familienplanung komplett abschließen werde. "Weil ich im Moment [eigentlich] sehr glücklich bin. [...] Aber dieses kleine Baby – es ist eine schreckliche Sache, immer etwas zu wollen, aber nichts dafür tun zu können", fügte die fünffache Mutter hinzu.

Anzeige

Getty Images Jools Oliver bei der "Global Kids Fashion Week" in London im März 2013

Anzeige

Instagram / joolsoliver Jamie und Jools Oliver mit ihren Kindern im August 2018

Anzeige

Getty Images Jamie Oliver und seine Frau Jools



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de