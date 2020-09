Die Pogues sind zurück! Alle Fans der Netflix-Serie "Outer Banks" können aufatmen, denn wie vor Kurzem bekannt wurde, wird es bald eine zweite Staffel geben. Auch darin wird sich alles um die Teenagerclique namens Pogues drehen. Zusammen decken die Kids spannende Geheimnisse auf und stürzen sich durchaus auch mal in das eine oder andere gefährliche Abenteuer. Nun scheint es tatsächlich loszugehen: Trotz der aktuellen Lage konnten jetzt offenbar die Dreharbeiten zur zweiten Staffel beginnen.

Der Star der Serie, also John B gespielt von Chase Stokes (27), deutete bereits auf Instagram an, dass er und seine Schauspielkollegen wieder zurück am Set sind. TMZ veröffentlichte zudem aktuelle Fotos vom Drehort: Darauf ist gut zu erkennen, dass alle Crewmitglieder Abstände einhalten und Masken tragen. Das Team von "Outer Banks" ist zwar komplett versammelt, aber die Stars achten darauf, dass alle neuen Hygiene-Regeln eingehalten werden. Chase teilte selbst ein Bild mit Gesichtsmaske vom "Outer Banks"-Set: "Ein Hauch Achtsamkeit" schrieb er darunter.

Das Teenie-Drama erwies sich in der ersten Staffel als großer Erfolg, als diese im April auf Netflix ausgestrahlt wurde. Einen offiziellen Starttermin für die Ausstrahlung der Fortsetzung gibt es zwar noch nicht, aber über die sozialen Medien halten die Stars ihre Fans auf dem Laufenden.

Instagram / @hichasestokes Chase Stokes mit Gesichtsmaske auf seinem aktuellen Instagram Post

Instagram / @jonathandavissofficial Die "Outer Banks" Crew zusammen am Set

Instagram / @jonathandavissofficial Jonathan Daviss bei Dreharbeiten zur zweiten Staffel

