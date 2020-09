Wie wird Aurelia auf Henriks Aktion reagieren? In der diesjährigen Staffel hat wohl niemand so viele Tränchen auf Love Island vergossen wie die Hotelfachfrau. Der Grund: Ihr Partner kann seine Augen – und seine Hände – nicht so ganz bei sich behalten. Auch als er nun von seiner Auserwählten getrennt wurde und ein paar Tage auf einem abgelegenen Campingplatz verbrachte, flirtete der Blondschopf fremd: Der Kölner hat mit der neuen Granate Sandra unter anderem unter der Dusche gefummelt! Wenig später verkündete Henrik sogar, dass er ab sofort lieber mit der Blondine zusammen sein will. Und was wird nun aus Aurelia?

Auch wenn er während der heißen Session mit Sandra wohl nicht allzu viele Gedanken an Aurelia verschwendet hat – kurz bevor er in die Villa zurückkehren muss, fällt es dem 23-Jährigen doch noch ein: In einer RTL2-Pressemitteilung wird angekündigt, dass Henrik große Angst davor hat, wieder auf seine eigentliche Partnerin zu treffen. Dem Kölner sei bewusst, dass er der Hotelfachfrau womöglich das Herz brechen wird – nachdem er ihr nicht nur fremdgegangen ist, sondern sie auch ausgetauscht hat.

Achtung, Spoiler!

Besonders übel: Wie ein Vorab-Teaser zeigt, werden die Camper erst zurückkehren, wenn die Paarungszeremonie bereits läuft. Für Aurelia wird es damit vermutlich sogar doppelt schmerzhaft: Gleich nachdem die Beauty sich offiziell für Henrik entscheidet und von ihren Gefühlen für ihn spricht, tritt der Personal Trainer wahrscheinlich mit seiner Neuen Sandra durch die Tür – damit wäre Aurelia wieder solo und müsste um ihren Platz auf "Love Island" bangen!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

