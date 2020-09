Diese Szenen werden Aurelia Lamprecht zum Ausflippen bringen! Seit Montag ist Granate Sandra Janina bei der Kuppelshow zu sehen und hat Henrik Stoltenberg sofort in seinen Bann gezogen. Obwohl der Blondschopf mit Aurelia vercoupelt ist, flirtete er die Beauty sofort an. Jetzt sind die beiden sich beim Gampling so richtig nahegekommen: Während Aurelia in der Villa auf ihren Show-Partner wartet, feiert dieser mit Sandra eine sexy Duschparty.

Aurelia, wer? Beim Gampling scheint Henrik die 23-Jährige komplett vergessen zu haben. Er turtelt mit Sandra, was das Zeug hält – und kommt schließlich auf eine besonders heiße Idee: Eine gemeinsame Duschzeremonie! Die Erfurterin ist sofort Feuer und Flamme und kommt dem eigentlich vergebenen Henrik unter fließendem Wasser verdächtig nahe – voller Leidenschaft reiben sie sich gegenseitig ein und scheinen dabei alles um sich herum auszublenden.

Aurelia ahnt von diesen Geschehnissen nichts. Sie sitzt derweil in der Villa und vermisst Henrik: "Ich hoffe, dass ich ihm auch fehle", meint sie mit sehsüchtiger Stimme. Doch was sagt ihr zu Henriks Fremdflirt unter der Dusche – ist das noch okay oder ein No-Go? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

