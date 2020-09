In der heutigen Love Island-Folge wurden die Karten neu gemischt! Hinter den Islandern liegen ereignisreiche Tage. Während Luca Wetzel sich von Nathalia Goncalves Miranda entcoupelt hat, hat Henrik Stoltenberg sich in Neu-Granate Sandra Janina verguckt. Obwohl er mit Aurelia Lamprecht eigentlich eine Show-Partnerin hatte, küsste er die Blondine sogar. Somit war klar: Die Paarungszeremonie wird spannend! Und tatsächlich: Bis auf zwei Ausnahmen sind völlig neue Paare entstanden!

Melina Hoch und Marc Zimmermann scheinen ihre Herzen längst vergeben zu haben und blieben ihren Couples Tim Kühnel und Anna Iffländer treu. Chiara Antonella hat sich dagegen endgültig gegen Josua Günther entschieden und möchte stattdessen Gerda Lewis (27)' Ex Melvin Pelzer (26) näher kennenlernen. "Seine Gegenwart macht mich fast ein bisschen nervös – nervös im positiven Sinne", erklärte sie ihre Entscheidung. Auch Josua scheint endlich nach vorn blicken zu wollen und hat mit Michele Cipa ein neues Couple an seiner Seite.

Henrik hatte eine besonders schwere Entscheidung zu treffen. Es tue ihm sehr leid für Aurelia – doch der Student konnte nicht anders, als auf sein Herz zu hören und wählte Sandra: "Jedes Mal wenn ich in ihre Augen schaue, gucke ich in ihre Seele, das ist völlig verrückt. Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas passiert", schwärmte er, was für Aurelia bedeutet: Sie ist ab jetzt die einzige Single-Lady in der Villa. Mindestens genauso schwer fiel Nathalia die Wahl. Schweren Herzens nahm sie Tobias Pietrek und machte Luca damit zum Single.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und seit 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Love Island"

RTLZWEI / Paris Tsitsos Marc Zimmermann und Anna Iffländer bei "Love Island"

RTLZWEI / Paris Tsitsos Chiara Antonella und Melvin Pelzer, "Love Island"-Couple 2020

RTLZWEI / Paris Tsitsos Josua Günther und Michele Cipa, "Love Island"-Couple 2020

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und Sandra Janina, "Love Island"-Couple 2020

RTLZWEI / Paris Tsitsos Tobias Pietrek und Nathalia Goncalves Miranda, "Love Island"-Kandidaten 2020

