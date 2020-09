Die Verbotene Liebe-Stars sind heiß auf "Verbotene Liebe – Next Generation"! Schon bald feiert die Neuauflage der einstigen ARD-Serie ihre Premiere auf TVNow. Neben vielen neuen Gesichtern werden auch bekannte Darsteller in ihre alten Rollen schlüpfen. So wird Gabriele Metzger (60) erneut Charlotte Schneider verkörpern – und Jo Weil (43) spielt wieder die Rolle des Oliver Sabel. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen und sowohl Jo als auch Gabriele sind absolut Feuer und Flamme für das neue Projekt!

"Es ist so schön, wieder zurück zu sein. Es ist unwirklich nach sechs Jahren Pause, wieder als Oli hier zu stehen", erklärte Jo gegenüber RTL.de und fügte hinzu, dass man "Verbotene Liebe" nicht einfach so loswerde. "Ich freu mich riesig!" Auch Gabriele zeigt sich überglücklich darüber, wieder als Charlie vor der Kamera zu stehen: "[Ich] bin wieder so unter Strom und bin so leidenschaftlich dabei."

Ganz so euphorisch war die 60-Jährige aber nicht von Anfang an. Von dem Reboot der Serie habe sie während eines Spaziergangs mit ihrem Hund erfahren. "Ich war zunächst skeptisch, weil ich sehr an 'Verbotene Liebe' hing", gab sie zu. Die anfängliche Skepsis scheint aber längst vergessen zu sein! Auch Claudia Hiersche und Wolfram Grandezka (50) lassen ihre alten Figuren wieder aufleben.

Anzeige

Instagram / joweil_official Jo Weil, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Gabriele Metzger, 2014

Anzeige

Instagram / oweil_official Wolfram Grandezka, Gabriele Metzger und Jo Weil am Set von "Verbotene Liebe"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de