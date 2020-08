Wolfram Grandezka (50), Gabriele Metzger (60) und Jo Weil (42) sind wieder vereint! Vor wenigen Wochen gab es erste Details zu der heiß ersehnten Neuauflage von Verbotene Liebe. Die ARD-Soap wurde 2015 wegen sinkender Quoten abgesetzt – doch schon bald soll sie unter dem Namen "Verbotene Liebe – Next Generation" ihr Comeback bei TVNow feiern! Jetzt hat "Olli"-Darsteller Jo ein Foto im Netz geteilt, das die Fans entzücken dürfte: Er, Gabriele und Wolfram sind auch wieder am Set der Kult-Serie!

"Kürzlich am 'Imbiss' unseres Vertrauens", schrieb der Schauspieler unter den Instagram-Schnappschuss, auf dem er mit seinen Kollegen freudestrahlend in die Kamera lächelt. Die Fans der Serie waren sofort völlig aus dem Häuschen: "Toll, die alte Mannschaft! Ich freue mich schon auf euch", teilte ein User seine große Begeisterung mit. "Oh mein Gott, als wäre es gestern gewesen", jubelte ein anderer Kommentator.

Vor wenigen Wochen ließ Jo schon die Herzen der Daily-Soap-Zuschauer höherschlagen, als er seine Rückkehr ans "Verbotene Liebe"-Set bestätigte. Auf die Rolle des Ansgar von Lahnstein dürfen sich die Zuschauer dabei ganz besonders freuen. Der Beau soll mit reichlich Intrigen in dem Reboot für viel Spannung sorgen, kündigte RTL bereits an.

Instagram / joweil_official Jo Weil und Gabriele Metzger im Jahr 2020

Getty Images Gabriele Metzger im Jahr 2014

Getty Images Wolfram Grandezka im Jahr 2014

