Jade Übach (26) brach ihr Schweigen – jetzt zieht Carina Spack (24) nach! In wenigen Tagen treffen die beiden beim Promiboxen im TV aufeinander, denn zwischen ihnen gibt es einiges abzurechnen. Carina hatte Jade in den vergangenen Monaten immer wieder vorgeworfen, sich in ihre Beziehung mit Serkan Yavuz (27) einzumischen und die beiden auseinanderbringen zu wollen. Nach langer Zeit der Stille stellte Jade nun einige Dinge klar. Es sei vielmehr Serkan gewesen, der immer wieder die Nähe zu ihr gesucht habe. Eine Äußerung, die Carina so gar nicht schmecken dürfte: Jetzt reagiert die Ex-Bachelor-Kandidatin auf die vermeintlichen Enthüllungen ihrer Konkurrentin.

Erst am Dienstag hatte Jade bei Promiflash verraten: Serkan habe immer wieder Kontakt zu ihr aufgenommen und die Chatnachrichten sogar vor seiner Freundin verborgen. Carinas Reaktion auf Instagram: "Mir schreiben viele wegen eines Videos von der Ollen. Ich sag mal so: Eigentlich hat sie ja einen neuen Freund, oder? Wenn ich einen neuen Freund habe, muss ich über meine alte Affäre nicht sprechen, oder?"

Die Blondine lebe hingegen nach dem Motto, dass man die Vergangenheit ruhen lassen sollte. "Aber, wenn sie darüber noch spricht, ist es für sie anscheinend doch nicht Vergangenheit", führte Carina weiter aus. Jades Verhalten motiviere die Pferdeliebhaberin in Bezug auf den bevorstehenden Fernseh-Boxkampf nur noch mehr.

Instagram / jadebritani Jade und Serkan bei "Bachelor in Paradise" 2019

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Januar 2020

Instagram / jadebritani Jade Übach im Februar 2020

