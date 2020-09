Wie ernst meint es Chiara Antonella bei Love Island mit Melvin Pelzer (26)? Seit wenigen Tagen ist der Ex-Freund von Gerda Lewis (27) offiziell Kandidat der Datingshow. Am Mittwoch erlebte der Wrestler seine erste Paarungszeremonie auf der Liebesinsel: Wie bereits erwartet, wurde er von seiner Favoritin Chiara gewählt. Doch schon kurz danach überraschte die Blondine die Zuschauer mit der Aussage, sie habe sich beinahe für ihren Ex Josua Günther entschieden. Auch für Melvins Freunde ein kleiner Schock – sie zweifeln nun an Chiaras ehrlichen Absichten!

In ihrer Instagram-Story äußerte Larissa (27) nun ihre Bedenken: "Irgendwie hat das jetzt einen ollen Beigeschmack, dass sie sich doch fast für Josua entschieden hat!" Die Freundin von Melvins Bruder Robin sei sich nicht sicher, was der Grund für Chiaras Unsicherheit gewesen sei, hoffe jedoch das Beste: "Ich kann das jetzt nicht einschätzen, ob das nur so ist, dass sie menschlich diese Bindung zu Josua hat. Ich bin echt krass gespannt, wie es da weitergeht!"

Auch die Zuschauer waren nicht ganz so begeistert von der Aussage der Poledance-Liebhaberin: "Das macht mich so wütend, dass Chiara, nachdem sie Melvin gewählt hat, enttäuscht ist, weil Josua nicht alleine in die Villa kommt!", schrieb ein Nutzer auf Twitter. Ein weiterer User behauptete zudem: "Der Moment, in dem sich Chiara für Melvin und gegen Josua entschieden hat, war der Moment, in dem sie sich für Fame und gegen die Liebe entschieden hat!"

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Instagram / xoxo.rissa Larissa und Robin, Netzstars

RTLZWEI Josua und Chiara bei "Love Island"

RTLZWEI / Paris Tsitsos Chiara Antonella und Melvin Pelzer, "Love Island"-Couple 2020

