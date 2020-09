Eine Mutter zu sein, ist kein Kinderspiel – das könnte Katy Perry (35) wohl auf der Stelle unterschreiben. Ende August wurde die Musikerin zum allerersten Mal Mama: Ihr gemeinsames Kind mit Schauspieler Orlando Bloom (43) kam zur Welt. Seit Daisy Doves Geburt ist im Leben des Paares offenbar nichts, wie es einmal war, wie die 35-Jährige nun in einem ersten Update nach der Entbindung offenbart.

Auf Twitter äußert sich Katy nun erstmals zu ihrem neuen Alltag – und deutet dabei an, dass wohl alle Vorbereitung der Welt noch nicht genug sei. "Was haben Mütter bloß vor Amazon Prime getan?", preist sie die Übernacht-Lieferoption des Online-Unternehmens an und schreibt in Form von Hashtags auch noch: "Das ist keine Werbung, das ist einfach Fakt." Demnach findet sich die Blondine wohl immer wieder in Situationen wieder, wo ihr etwas für ihren Säugling fehlt. Und Zeit zum richtigen Einkaufen hat die Verlobte des Fluch der Karibik-Darstellers wohl längst nicht mehr!

Abgesehen von Materiellem hat die US-Amerikanerin aber einen Mann zur Seite, der zumindest das wichtige Know-How in Sachen Kindererziehung mitbringt: Schließlich hat der Brite bereits einen Sohn. Flynn Bloom (9) stammt aus seiner Ehe mit Model Miranda Kerr (37).

Buckner/Variety/REX/Shutterstock / ActionPress Orlando Bloom und Katy Perry bei den Golden Globes 2016

Instagram / unicef Katy Perry und Orlando Bloom mit ihrer Tochter

Getty Images Katy Perry, Musikerin

