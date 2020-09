Britney Spears (38) kämpft immer noch um ihre Vormundschaft! Seit 2008 hat ihr Vater Jamie Spears (68) die Entscheidungsgewalt über die finanziellen und gesundheitlichen Angelegenheiten der einstigen Popprinzessin. Mittlerweile hat Britney davon aber offenbar die Nase voll. Sie startete gerade erst einen neuen Versuch, ihren Vater als Vormund ersetzen zu lassen. Auch Britneys Mutter Lynne Spears ist mit der aktuellen Situation nicht zufrieden. Nun gab es eine neue Anhörung zu diesem Thema, bei der Britney selbst aber gar nicht dabei war.

Wie The Sun berichtet, fand der Gerichtstermin am Mittwoch aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise virtuell statt. Neben dem Richter und den Anwälten waren auch Britneys Eltern anwesend. Nur von der 38-Jährigen selbst war keine Spur. Warum Britney nicht an der Anhörung teilnahm, ist nicht bekannt. Eine Entscheidung ist am Mittwoch aber ohnehin noch nicht gefallen. Der nächste Gerichtstermin steht schon für den 10. November fest.

Während Britney ihren Vater als Vormund gerne loswerden möchte, hat der 68-Jährige beantragt, sich die Verantwortung über die Finanzen seiner Tochter gemeinsam mit dem Anwalt Andrew Wallet zu teilen. Britney möchte die Rolle des Vormunds hingegen lieber der Treuhandgesellschaft Bessemer Trust Company übertragen.

Anzeige

Getty Images Jamie Spears, Britney Spears' Vater

Anzeige

ActionPress / REX FEATURES LTD. Lynne Spears in Los Angeles

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de