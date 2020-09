Die Love Island-Fans sind gespalten, denn kein anderer Kandidat polarisiert so stark wie Henrik Stoltenberg! Die einen feiern ihn auf Instagram mit Aussagen wie "Bester Unterhalter" oder "Henrik ist einfach der Beste! Ohne ihn wär's absolut langweilig". Andere schimpfen: "Du bist genau der Typ Mann, den ich mir niemals wünschen würde!" Dann gibt es noch diejenigen, die unentschlossen sind: "Ich hasse ihn so sehr, aber er ist der lustigste Mensch überhaupt." Aber wie geht Henriks Familie damit um, dass die Zuschauer ihn entweder bejubeln oder ihn beleidigen? Henriks jüngerer Bruder Karól hat mit Promiflash über die Stimmung in seiner Familie gesprochen!

Sein 20-jähriger Bruder hat Promiflash erzählt: "Henrik war schon immer ein Mensch, der Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat." Wer ihn kenne, der wisse, dass man mit ihm viel Spaß haben könne. Aber es wäre mit den Reaktionen zu rechnen gewesen. Von einer Sache sei der Jura-Student allerdings überrascht: "Wie schnell sich seine Sprache in ganz Deutschland verbreitet hat. Es gibt sogar schon Tattoos!" Das Tattoo, das er meint, ist ein "Bon Schlonzo"-Schriftzug – Henriks legendärer Spruch aus der Show.

Schockiert sei die Familie des Kölners aber davon, wie beleidigend sich Menschen anonym über jemanden äußern, den sie nur aus einer Show kennen würden. Sein Bruder fügt noch hinzu, dass Henrik sicher überrascht sein wird, aber gefasst darauf reagieren werde. Er versichert: "Er wird genügend Menschen haben, die ihn bei der Verarbeitung des Ganzen unterstützen."

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Sonstige Karól Stoltenberg, Bruder von "Love Island"-Kandidat Henrik

RTLZWEI Henrik und Sandra beim Glamping

RTLZWEI Henrik und Sandra auf "Love Island"

