Henrik Stoltenberg kann sich auf die Unterstützung seiner Familie verlassen! In den vergangenen zweieinhalb Wochen sorgte der Kölner bei Love Island für eine Menge Trubel: Immer wieder verärgerte er seine Partnerin Aurelia Lamprecht mit seinen Fremdflirts, umschwärmte sie dann wieder und hatte sogar Sex mit der Brünetten. Vor wenigen Tagen folgte dann der Schock für die Zuschauer – denn der ehemalige Internatsschüler bandelte plötzlich mit Granate Sandra Janina an! Das Publikum hetzte anschließend total gegen den Casanova. Promiflash hat bei seiner Familie nachgefragt: Stehen die Stoltenbergs trotz all dieser Schlagzeilen hinter Henrik?

Diese Frage beantwortete sein Bruder Karól Stoltenberg im Promiflash-Interview: Er unterstütze die Entscheidungen seines älteren Bruders vollkommen! "In meinen Augen hat Henrik von Anfang an sehr deutlich gemacht, dass er Aurelia als Mensch sehr mag. Genauso deutlich fehlte von Anfang an die körperliche Anziehung!", erklärte der Jurastudent. Dass sich der 23-Jährige dann schnell Sandra zugewandt habe, könne er ebenfalls verstehen. Karól war sich zudem sicher: Sein Bruder meinte es nie böse. "Jeder, der die Show gesehen hat, war Zeuge von Henriks großen Gewissensbissen", versicherte er.

Doch nicht nur für Henrik hatte sein Bruder vollstes Verständnis – auch für Aurelia, die wegen der neuen Romanze völlig aufgelöst war: "Sie hat ja offensichtlich echte Gefühle für Henrik entwickelt und hat immer darauf gehofft, dass es bei ihm auch dazu kommt. Die Art und Weise, wie sie es erfahren musste, war schon sehr brutal!" Er sei jedoch sicher, dass Henrik sich gewünscht habe, dass Aurelia anders von seiner Liebelei erfahren hätte.

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI Henrik auf "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Henrik und Sandra auf "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Aurelia bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de