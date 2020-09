Matthias Höhn (24) überraschte seine Community mit dubiosen Neuigkeiten: Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller möchte sich einer Schönheitsoperation unterziehen. Allerdings soll es sich nicht nur um eine kleine Korrektur der Nase oder dergleichen handeln: Matze möchte ein komplett neues Gesicht! Was hinter diesem skurrilen Wunsch steckt? Promiflash hat nachgehakt und den früheren Serienstar um eine Erklärung gebeten – doch so ganz wollte er nicht mit der Sprache rausrücken…

Eines macht Matze aber mehr als deutlich: Der Plan, sich vollständig umoperieren zu lassen, steht! "Ich werde meine Entscheidung nicht mehr rückgängig machen und diese auch durchziehen", betont der 24-Jährige gegenüber Promiflash. Seine 349.000 Instagram-Follower werden sich an eine komplett neue Identität gewöhnen müssen – schon jetzt hat Matthias all seine Fotos, auf denen er mit seinem ursprünglichen Gesicht zu sehen ist, von seinem Profil gelöscht. "So wie man mich bisher kannte, wird es mich nicht mehr geben", hält sich der Papa eines Sohnes bedeckt.

Was seine Freundin und Baby-Mama Jenefer Riili von dieser riskanten Idee hält? "Natürlich ist Jenni davon nicht begeistert, trotzdem lieben wir uns. Mal schauen, was die Zukunft bringt", beteuert der Wahl-Münchner. Wann Matze zurückkehrt und wie er dann aussieht, bleibt wohl vorerst ein Geheimnis.

Instagram / matthiashnofficial_ Schauspieler Matthias Höhn im September 2019

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn mit ihrem Sohn Milan, März 2019

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Jenefer Riili

