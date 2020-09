Mette-Marit (47) und Haakon (47) begeistern ihre Fans mit herrlich "normalen" Schnappschüssen von ihrer Reise! Seit ihrer Hochzeit 2001 gelten der norwegische Kronprinz und seine schöne Ehefrau als absolutes Traumpaar. Während andere Royals sich eher elegant und unnahbar zeigen, wirken die beiden Skandinavier eher bodenständig. Dieses Image unterstreichen sie nun mit neuen Fotos: Mette-Marit und Haakon genießen eine entspannte Wanderung!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Blondine Anfang der Woche gleich mehrere Fotos ihrer gemeinsamen Reise: Auf einem Selfie strahlen die Turteltauben ganz zerzaust in Regenjacken in die Kamera. Ein anderes Bild zeigt Haakon in Wanderkluft vor einer Steilküste stehend. Zu der Galerie schrieb Mette amüsiert: "Wie ihr seht, liebt er seine Modelkarriere hier in Westnorwegen!"

Doch nicht nur das Wandern scheinen die dreifache Mutter und ihr Gatte in ihrem Urlaub genossen zu haben: Weitere Aufnahmen, die Mette im Netz veröffentlichte, zeigen sie zudem beim Kajakfahren und einer Bootstour. Seid ihr Fans von Mette-Marit und Haakon? Stimmt unten ab.

Anzeige

Instagram / crownprincessmm Kronprinz Haakon von Norwegen

Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon

Anzeige

Instagram / crownprincessmm Mette-Marit von Norwegen in Kristiansund, Norwegen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de