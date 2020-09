Von Aufregung vor dem anstehenden großen Tag fehlt bei Sylvie Meis (42) und ihrem zukünftigen Ehemann offenbar noch jede Spur! Am morgigen Samstag treten die Moderatorin und ihr Partner Niclas Castello in der Toskana vor den Traualtar – die Vorbereitungen dazu sind bereits in vollem Gange. Doch das baldige Ehepaar lässt sich davon keinesfalls aus der Ruhe bringen: Total entspannt genießen Sylvie und ihr Bald-Gatte ein gemeinsames Mittagessen!

Während bei anderen Brautpaaren zu diesem Zeitpunkt bereits die Nerven blank liegen, scheinen Sylvie und Niclas die Ruhe selbst zu sein. Paparazzi sichteten die Turteltauben am Freitagmittag bei einem Lunch-Date auf einer sonnigen Terrasse in Florenz. Bei einem Gläschen Champagner ließen es sich die beiden einen Tag vor ihrer Hochzeit noch mal so richtig gut gehen. Sie tauschten verliebte Blicke aus und der Unternehmer hielt die Hand seiner Liebsten.

Bereits am vergangenen Donnerstagabend brachten Sylvie und Niclas sich und ihre Gäste bei einer Pre-Wedding-Party ordentlich in Stimmung. In ausgelassener Atmosphäre ließen die Blondine und ihr Verlobter die Hüften kreisen. Dabei war auch Sylvies 14-jähriger Teenie-Spross Damian van der Vaart (14) mit von der Partie.

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello einen Tag vor ihrer Hochzeit

MEGA Niclas Castello und Sylvie Meis beim gemeinsamen Lunch

mely/MEGA Damian van der Vaart und Sylvie Meis in Florenz, September 2020

