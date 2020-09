Pietro Lombardi (28) ist endlich wieder verliebt! Schon länger vermuteten die Fans des Sängers eine neue Freundin an seiner Seite. Vor wenigen Tagen trat er schließlich an die Öffentlichkeit und bestätigte die Gerüchte. In einem aktuellen Video kündigte der DSDS-Gewinner nun an, morgen ein Foto mit seiner Freundin im Netz zu teilen. Pietro richtete außerdem süße Worte an die noch Unbekannte.

Im Clip, den er auf seinem Instagram-Account postete, ging der "Phänomenal"-Sänger zunächst auf die letzten Jahre ein: Er sei bereits seit knapp fünf Jahren single und habe in der Zeit eine Mauer aufgebaut. "Ich bin vorsichtiger geworden", gestand er. Sein Herzblatt habe ihm nun dabei geholfen, diese Angst zu überwinden. Der Karlsruher schwärmte "Diese Frau hat es geschafft, diese Schutzmauer zu durchbrechen". Sie gebe ihm seit langem Mal wieder ein gutes Gefühl.

Allzu viel weiß man noch nicht über Pietros Auserwählte. Einiges deutet auf die Influencerin Laura Maria hin, die sich jedoch bis jetzt zu den Gerüchten ebenfalls noch nicht wirklich äußerte. Der Ex-Mann von Sarah Lombardi (27) verspricht jedenfalls: "Sie ist echt ein toller Mensch". Der Frauenschwarm fordert außerdem von seinen Fans, ihr eine Chance zu geben.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Musiker

Anzeige

Revierfoto / ActionPress Pietro Lombardi bei einem Auftritt in Dortmund, 2019

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Sänger Pietro Lombardi

Anzeige

Seid ihr schon gespannt auf das Foto von Pietro und seiner neuen Freundin? Ja, ich kann es kaum erwarten. Nein, er interessiert mich eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de