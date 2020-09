Hat Pietro Lombardi (28) etwa eine neue Freundin? Diese Frage stellen sich seine Fans jetzt schon seit einigen Tagen. Schließlich postete der Musiker höchstpersönlich ein Foto, auf dem er die Hand einer Frau hielt. Die vermutete Liebste ist Influencerin Laura Maria – die übrigens kurz darauf ebenfalls eine Aufnahme im Web teilte, die die Gerüchteküche zum Brodeln brachte. Darauf kuschelte sie sich an einen Mann. Jetzt beantwortet die Blondine die heiß diskutierte Frage nach ihrem Beziehungsstatus!

In ihrer Instagram-Story veranstaltete Laura Maria eine Frage- und Antwortrunde. Dabei wollte ein User wissen: "Bist du vergeben?" – woraufhin die Beauty antwortete: "Ob ich vergeben bin? Ich glaube, das Einzige, was ich zurzeit dazu sagen kann: Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich." Offiziell bestätigt ist die gemunkelte Liebelei mit dem DSDS-Sieger also noch immer nicht.

Pietro verlor vor wenigen Tagen ebenfalls kryptische Worte zu dem Thema: "Es ist Zeit, neue Türen aufzustoßen und neuen Anfängen zu vertrauen. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Nun, das stimmt nicht – der richtige Mensch heilt sie", schrieb der Sänger. Welche Person gemeint ist, behielt er allerdings für sich.

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Pietro Lombardi

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

