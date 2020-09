Gigi Hadid (25) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Dass die Victoria's Secret-Bekanntheit ein Kind erwartet, ist längst kein Geheimnis mehr – nach vielen Gerüchten und der Bestätigung ihrer Mutter Yolanda Foster (56) machte es die Freundin von Ex-One Direction-Mitglied Zayn Malik (27) irgendwann auch selbst endlich publik. Trotzdem sah die Blondine sehr lange davon ab, ihren Bauch der Öffentlichkeit zu zeigen. Das ist nun aber Geschichte!

In ihrem neuen Upload auf Instagram zeigt Gigi ihren Bauch aus allen möglichen Winkeln. Mal von unten, Mal von der Seite, Mal von oben – in dem knappen Crop-Top lässt sich ihre heranwachsende Kugel schließlich nicht verbergen. Obwohl es sich um neu veröffentlichte Aufnahmen handelt, sind es allerdings Schnappschüsse, die vor einigen Wochen entstanden sind: "Ungefähr aus der 27. Schwangerschaftswoche. Die Zeit ist verflogen", schreibt Gigi in der Bildunterschrift.

Gigi ist aber nicht die erste, die nach ihrem veröffentlichen Schwangerschafts-Shooting endlich ein paar Eindrücke ihres Bauchs mit ihren Followern teilt. Erst vor wenigen Tagen postete ihre Schwester Bella Hadid (23) ein Pic, das Gigis Babybauch und ihr Foodbaby zeigte.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Instagram / gigihadid Gigi Hadid während ihrer Schwangerschaft

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

