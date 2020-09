Emotionale Love Island-Achterbahnfahrt bei Nathalia Goncalves Miranda! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin sorgte in den vergangenen Tagen für jede Menge Trubel in der Reality-TV-Show: Immer wieder flossen bei der Granate bittere Tränen, weil sie nicht ausreichend Aufmerksamkeit von ihrem Partner Luca Wetzel bekommen habe. In der Paarungszeremonie entschied sich die Brasilianerin dann schweren Herzens gegen den Muckimann – und erklärte später, der Hottie habe sie "enttäuscht und verletzt". Die Fans sind langsam, aber sicher genervt: Für sie ist Nathalia die größte Dramaqueen der "Love Island"-Geschichte!

Tränen, Tränen und noch mehr Tränen – in den letzten beiden Folgen weinte Nathalia beinahe mehr als die zuvor verschmähte Aurelia. Die Zuschauer verstehen diese Ausbrüche allerdings gar nicht: "Nathalia ist die typische nervige und anstrengende Dramaqueen, die immer Aufmerksamkeit braucht!", nörgelte ein Nutzer via Twitter. Ein anderer stimmte ihm zu: "Nathalia – süchtig nach Drama und unnötigen Streitereien!"

Wirklich nachvollziehbar waren die emotionalen Ergüsse der 26-Jährigen aber tatsächlich nicht: Obwohl sie sich noch am Tag darüber beschwert hatte, dass Luca nicht genug um sie gekämpft habe, kuschelte sie sich abends an den 24-Jährigen. Was sagt ihr: Sind Nathalias gefühlvolle Reaktionen nachvollziehbar – oder absolut überzogen? Stimmt unten ab.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Nathalia Goncalves Miranda und Luca Wetzel bei "Love Island"

RTLZWEI Nathalia Goncalves Miranda und Anna Iffländer bei "Love Island"

RTLZWEI Nathalia und Luca bei "Love Island"

