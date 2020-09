Weibliche Allianz bei Love Island! Eigentlich suchen Aurelia Lamprecht und Co. in der feuchtfröhlichen Kuppelshow nach einem Partner. Doch das erwies sich für die gelernte Hotelfachfrau – zumindest bisher – als klare Enttäuschung. Ihr TV-Flirt Henrik Stoltenberg hat sie nämlich für Nachrückerin Sandra Janina sitzen lassen. Gott sei Dank halten die Islanderinnen in diesem Jahr fest zusammen, vielleicht sogar stärker denn je?

Chiara Antonella und die anderen Girls waren nicht nur sofort zur Stelle, um Aurelia zu trösten. Sie nahmen auch in ihrem Namen Rache an Casanova Henrik. Als am Donnerstag das Spiel Tortenschlacht anstand, bekam der Blondschopf eine Leckerei nach der anderen ins Gesicht gepfeffert, denn keine der Frauen fand sein Verhalten Aurelia gegenüber in Ordnung. Auch auf Instagram kam seine Aufreißermasche nicht gut an. Zu einem Bild des zugeschmierten Kölners schrieb Ex-Kandidatin Natascha Beil: "Er hätte alle Torten verdient."

Auch Cathy Hummels (32) begrüßt die Frauenpower in der "Love Island"-Villa. Bei Love Island: Aftersun schwärmte sie: "In den letzten Jahren hatten wir immer wieder ne Bromance. Aber dieses Jahr finde ich es schön, dass die Girls so zusammenhalten." Sie seien immer füreinander da.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Henrik Stoltenberg und Sandra Janina bei "Love Island"

Love Island, RTL II Die Kandidaten von "Love Island" bei der Tortenschlacht

RTL2 Cathy Hummels bei "Love Island"

