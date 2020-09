An diesem Wochenende läuten für Sylvie Meis (42) und Niclas Castello endlich die Hochzeitsglocken: Die Moderatorin und der Unternehmer werden sich in Florenz das Jawort geben. Bereits gestern ist das Pärchen mit Kind und Kegel angereist – nur auf ihre Eltern muss Sylvie an diesem wichtigen Wochenende verzichten, für Ron und Rita ist der Trip in die Toskana aktuell einfach zu risikoreich. Die Stimmung scheint sich die Braut davon jedoch nicht vermiesen zu lassen: Fotos zeigen sie bis über beide Ohren grinsend und vor allem total verknutscht mit ihrem Zukünftigen auf ihrer Pre-Wedding-Party!

Wie die Paparazzi-Aufnahmen zeigen: Sylvie und Niclas können kaum die Finger voneinander lassen! Während sich ihre Gäste bei bester Laune angeregt unterhalten, hat das Brautpaar allem Anschein nach nur Augen für sich. Als würde sie den ausgelassenen Trubel komplett ausblenden, fällt Sylvie ihrem Verlobten überglücklich um den Hals, der seiner Gattin in spe wiederum zärtlich den Arm auf die Hüfte legt. Nach einer romantischen Kuss-Einlage wenden sich die zwei wieder der Gesellschaft zu – lassen sich jedoch nicht los.

Doch nicht nur Niclas gilt an diesem Abend Sylvies volle Aufmerksamkeit: Auch Sohnemann Damian van der Vaart ist mit von der Partie und weicht ihr nicht von der Seite. Voller Vorfreude strahlen sich der Teenie und seine Mama an – der 14-Jährige scheint die Hochzeit ebenfalls kaum abwarten zu können.

mely/MEGA Niclas Castello, Sylvie Meis und Sylvies Sohn Damian bei der Pre-Wedding-Party in Florenz

mely/MEGA Niclas Castello und Sylvie Meis in Florenz, September 2020

mely/MEGA Damian van der Vaart und Sylvie Meis in Florenz, September 2020

