Was steckt wirklich hinter Chiara Antonellas Interesse an Melvin Pelzer (26)? Die Blondine gehört aktuell zu den Kandidaten von Love Island und sucht dort eigentlich nach der großen Liebe. Nach ihrer eher unromantischen Beziehung zu Josua Günther ist die Poledance-Liebhaberin nämlich derzeit mit dem Ringer vercoupelt – doch aus welchem Grund? Viele Zuschauer sind sich sicher: Chiara möchte durch den Flirt mit Melvin bloß bekannt werden!

Schon an seinem ersten Tag auf der Liebesinsel hatte die 23-Jährige eingeräumt, dass ihr der Bekanntheitsgrad des Ex-Freundes von Gerda Lewis (27) durchaus bewusst sei. Besonders auffällig war anschließend ihr Engagement, den Kölner kennenzulernen: Denn zuvor hatte Chiara immer wieder deutlich gemacht, wie schwer es ihr falle, auf Männer zuzugehen. Davon war in der Sendung nun nichts mehr zu sehen: Ganz entspannt flirtete die Beauty mit dem 26-Jährigen und machte ihm deutlich, wie gut sie ihn findet. Das Publikum will den Grund für Chiaras Sinneswandel kennen: "Chiara will diesen komischen Melvin doch auch nur, weil er schon 'bekannt' ist durch Gerda!", mutmaßte ein Nutzer auf Twitter, ein anderer schrieb: "Der Moment, in dem sich Chiara für Melvin und gegen Josua entschieden hat, war der Moment, in dem sie sich für Fame und gegen die Liebe entschieden hat!"

Doch will Chiara mit der Hilfe des Amateur-Influencers wirklich nur in die Schlagzeilen kommen? Gegenüber Promiflash gab die Studentin vor ihrem Einzug in die Villa noch einen anderen Grund für ihre "Love Island"-Teilnahme an: "In erster Linie auf jeden Fall die große Liebe!" Was meint ihr: Sucht Chiara den Mann fürs Leben – oder für den Promistatus? Stimmt unten ab.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, Ex-Freund von Gerda Lewis

RTLZWEI Melvin Pelzer und Chiara Antonella bei "Love Island"

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella, "Love Island"-Kandidatin 2020

