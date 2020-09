In wenigen Wochen ist es so weit: Tanja Brockmann (32) wird zum ersten Mal Mama! Gemeinsam mit ihrem Partner – den sie aus der Öffentlichkeit heraushalten will – erwartet das Playboy-Model eine kleine Tochter. Inzwischen ist die Beauty hochschwanger: Der geplante Geburtstermin ist schon Ende September. Wie geht es Tanja denn so im Schwangerschafts-Endspurt – hat sie die üblichen Beschwerden?

Promiflash hat mal bei der werdenden Mutter nachgefragt! "Ich bin zum Glück noch relativ beweglich. Ich habe von einigen Mamis gehört, dass sie sich gegen Ende der Schwangerschaft nicht mal mehr die Schuhe anziehen konnten. Das ist bei mir nicht der Fall", betont Tanja. "Ich komme klar." Und wie sieht es mit der Aufregung aus? "Ich bin natürlich etwas aufgeregt, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Trotzdem bleibt mir ja nichts anderes übrig, als alles auf mich zukommen zu lassen", erklärt das Playmate weiter.

Tanja freut sich riesig auf ihr Töchterchen – und hat auch schon alles fleißig für ihre Ankunft vorbereitet: "Ich habe sogar alle Babysachen nach Größen sortiert und dazu kleine Schildchen gebastelt. Es sieht aus wie in einem Laden", freut sich die Mami in spe. "Es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten in der Kliniktasche, sonst ist wirklich alles parat."

