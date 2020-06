Auf diese Enthüllung haben die Fans von Tanja Brockmann schon gespannt gewartet. Ende April verkündete das Playmate voller Stolz: Sie ist schwanger! Der Vater ist ihr Partner, den sie jedoch nicht in der Öffentlichkeit zeigen möchte. Bis sie ihren Spross das erste Mal in die Arme schließen kann, dauert es auch gar nicht mehr allzu lange: Die Blondine hat bereits das zweite Schwangerschaftstrimester erreicht. Doch was bekommt Tanja eigentlich? Im Promiflash-Interview plaudert die Mami in spe jetzt das Babygeschlecht aus!

"Es wird ein Mädchen", verkündet die ehemalige Kandidatin des Schweizer Bachelor-Formats. "Das hat mich mega gefreut, weil ich nun an meiner Lieblingsfarbe Pink nichts ändern muss. Im Gegenteil: Unser Baby hat bisher auch nur rosa und pinke Sachen", witzelt Tanja weiter. Zwar sei sie überglücklich, dass sie eine Mädchen-Mama wird, jedoch war das nicht das Wichtigste für sie: "Hauptsache gesund", stellt die TV-Bekanntheit klar.

Wie weit ist Tanja denn schon mit ihren Vorbereitungen für ihr Baby? Offenbar ist sie schon bestens gewappnet: "Der Kinderwagen ist zwar schwarz, damit wollte ich dem werdenden Daddy aber einen Gefallen tun. Er soll ja auch mal damit fahren, ohne sich wegen der Farbe gleich unwohl zu fühlen", erklärt die werdende Mutter. "Aber ein Zweitwagen in pink ist schon unterwegs."

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann im Mai 2020

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann im Juni 2020

Promiflash Tanja Brockmann im Mai 2020



