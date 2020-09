Das große Rätselraten ging weiter! Am Samstagabend stellten sich wieder deutsche Prominente bei Big Performance einer interessanten Herausforderung: Komplett als internationale Superstars verkleidet, mussten sie vor der Jury ihr Bestes in Sachen Gesang geben. Aber auch in der heutigen Folge mussten sich Michelle Hunziker (43), Motsi Mabuse (39) und Guido Maria Kretschmer (55) wieder gegen einen Teilnehmer entscheiden – und die Wahl fiel bedauerlicherweise auf den Kandidaten im Elton John (73)-Kostüm!

Gegen die Jennifer Lopez (51)-Kostümierung, die im Duell gegen den Mann im Tom Jones (80)-Outfit verloren hatte, musste der Gegner der Adele Adkins (32)-Performerin ein letztes Mal antreten. Dabei konnte die Frau mit den heißen Kurven etwas mehr überzeugen als der Sänger in dem knallorangenen Zweiteiler. Stellt sich nun die Frage: Wer steckte unter all dem Make-up? Es war tatsächlich Wolfram Kons (56), wie Michelle es bereits vermutet hatte!

In seinen ersten Worten offenbart er: "Es war eine unglaubliche Reise", und deckt die Hinweise in seinem Clip auf: Die Stoppuhr war tatsächlich auf den Spendenmarathon bezogen, in dem der Moderator regelmäßig zu sehen ist. Das TV-Gesicht in Form der britischen Ikone war erst diese Woche zu dem Cast gestoßen. Twitter-User hatten allerdings überwiegend Elton unter der Kostümierung vermutet!

TVNOW / Steffen Wolff Wolfram Kons als Elton John bei "Big Performance"

Getty Images Wolfram Kons im August 2016

TVNOW / Steffen Wolff Wolfram Kons als Elton John auf der "Big Performance"-Bühne

