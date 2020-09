Alles entwickelte sich anders als gedacht! Am 4. September gaben Bloggerin Carmushka und ihr Mann Niclas die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes bekannt. Ihre Tochter kam putzmunter zur Welt. Seitdem bietet die stolze Mama immer wieder ehrliche Einblicke in ihren neuen Lebensabschnitt als Elternteil. So auch jetzt: Dass die Kleine, deren Namen Carmen und Niclas bislang noch für sich behalten, schon vor einigen Tagen auf die Welt kam, war so nicht unbedingt geplant.

"Samstag, 19.09.2020. Der heutige Tag sollte der Geburtstermin unserer Tochter werden", gibt Carmen auf Instagram preis. Während ihrer Schwangerschaft habe es immer die Ansage gegeben, dass sie womöglich mit einem Frühchen rechnen müsste. "Am Ende ist sie einen Tag nach Frühchen auf die Welt gekommen und es ist alles gut gegangen", zeigt sich die Content Creatorin auch rückblickend erleichtert.

In ihrer Rolle als Mutter fühlt sich Carmen anscheinend pudelwohl – natürlich vor allem, weil sie so vernarrt in ihr süßes Mini-Me ist: "Nun bereichert dieses kleine Wesen schon seit drei Wochen unsere Familie und ich kann mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen."

