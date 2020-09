Sie kostet ihr Single-Dasein wohl voll und ganz aus! Mitte August gab Miley Cyrus (27) in einem Interview bekannt, dass sie und Cody Simpson (23) kein Paar mehr sind. Nach einem turbulenten Liebesjahr geht die Sängerin nun also wieder solo durchs Leben – und genießt die neu gewonnene Freiheit offensichtlich in vollen Zügen: Im Netz legte Miley nun einen äußerst aufreizenden Striptease hin!

In ihrer Instagram-Story ließ die 27-Jährige ganz schön tief blicken. In mehreren Clips filmte sich die Ex-Frau von Liam Hemsworth (30) dabei, wie sie erotisch und ganz ohne Kleidung zu einem Song tanzt. "Single zu sein bedeutet mehr Zeit, um mich beim Strippen zu filmen", schrieb sie zu einer Aufnahme und streckte in einer nächsten Sequenz ziemlich provokant die Zunge raus.

Dass Miley gern mal provoziert, hatte sie auch schon während ihrer Beziehung mit Cody deutlich gemacht. Vor allem zu Beginn ihrer Liebe hatte sich das Paar von seiner besonders verruchten Seite gezeigt – kaum ein Tag war vergangen, an dem sich die beiden nicht heiß auf Insta präsentiert hatten.

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus im September 2020

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, September 2020

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im November 2019

