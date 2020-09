Gerda Lewis (27) und Oliver Sanne (33) – diese beiden einstigen Kuppelshow-Stars werden wohl keine Freunde mehr. Der ehemalige Bachelor machte schon häufig keinen Hehl daraus, kein großer Fan der einstigen Bachelorette zu sein. Kleine Schlagabtausche sind bei ihnen also immer mal wieder an der Tagesordnung. So holte Gerda erst am Freitagabend gegen Oli aus, der währenddessen bei Das große Sat.1 Promiboxen gegen Kontrahent Yasin Cilingir in den Ring trat. Die verbalen Hiebe der Blondine lässt Oli aber natürlich nicht so ohne weiteres auf sich sitzen.

Gerda, die sich den TV-Boxkampf vom heimischen Sofa aus ansah, schrieb in ihrer Instagram-Story, dass sie sich freuen würde, wenn Yasin Oli schlagen würde. Sie würde den Ex-Rosenkavalier einfach nicht mögen. Dieser Wunsch sollte sich nicht erfüllen: Oli gewann das Duell und holt bei Promiflash nun zum Gegenschlag in Bezug auf Gerda aus: "Sie ist genau so eine kleine Influencer-Göre, wie ich sie nicht mag. Dafür war der Boxkampf, genau für solche falschen Menschen ist quasi mein Auftritt gewesen."

Und damit nicht genug! "Gerda ist ein ganz kleines Licht. Ohne die ganzen Follower würde sie wahrscheinlich nicht mal als Assistenz arbeiten können", fügt Oliver noch hinzu. Die Blondine selbst nahm inzwischen die meisten ihrer Storys zu dem Düsseldorfer offline.

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne (r.) mit seinem Boxtrainer

Instagram / gerdalewis TV-Sternchen Gerda Lewis

Instagram / oliversanne.coaching Ex-Bachelor Oliver Sanne

