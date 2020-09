Sie verändert schon wieder ihren Look! Aktuell macht Dijana Cvijetic (26) die Villa von Like Me – I'm Famous im TV unsicher. In der Show, die bereits vor einigen Wochen abgedreht wurde, trägt die Beauty ihre Haare blond und schulterlang. Doch nun überrascht die ehemalige Love Island-Granate ihre Fans mit einer komplett anderen Frisur: Dijana hat jetzt eine braune Wallemähne mit zwei blonden Strähnen!

In ihrer Instagram-Story nahm die 26-Jährige am Donnerstag ihre Fans mit zum Friseur. Bereits im Vorfeld hatte sie angekündigt, dass eine große Veränderung ansteht – und tatsächlich! Nur kurze Zeit später präsentierte der Realitystar das Ergebnis: Dijana hat sich von ihren blonden Haaren verabschiedet und ist nun unter die Brünetten gegangen! Ihren neuen Look ließ die Schweizerin mit zwei blonden Blocksträhnen ums Gesicht aufpeppen.

Doch was sagt ihre Insta-Community zu dieser haarigen Verwandlung? "Wow, das gefällt mir so viel besser als das Blond", "Du kannst alles tragen. Ob blonde oder braune Haare, Bob, lang, blonde Strähnen vorne oder pinke Strähnen" oder "Das sieht mega aus", kommentierten unter anderem drei begeisterte Fans. Doch was sagt ihr zu Dijanas neuer Frise? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im Juni 2020

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im September 2020

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, "Like Me – I'm Famous"-Star

