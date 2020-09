Bahar Kizil (31) kann sich sehen lassen! Die einstige Monrose-Sängerin startete nach dem Band-Aus im Jahr 2011 nicht nur als Solokünstlerin durch, auch auf Social Media gewährt sie ihrer Community regelmäßig Einblicke in ihr Leben: Zuletzt verschaffte sie ihren Fans traumhafte Eindrücke ihres Sommerurlaubs. Dabei zeigte sich die "Die Fremde"-Interpretin ganz ohne Filter und Make-up: Jetzt teilte Bahar einen natürlichen Schnappschuss in den sozialen Medien – auf dem sie ihren Körper in einem freizügigen Look in Szene setzt!

Mit einem aktuellen Instagram-Post meldete sich Bahar erneut aus ihrem Urlaub auf der griechischen Insel Korfu. "Regnerisch aber immer noch schön", beschrieb sie ihren Tag und teilte dazu eine besondere Momentaufnahme: Auf dem Pic zeigt sich die "Blaue Stunde"-Sängerin von ihrer natürlichen Seite. Nur mit Unterwäsche und einer offenen Bluse bekleidet posiert die 31-Jährige ungeschminkt vor einem Spiegel. Zusätzlich setzte Bahar den Hashtag "curvy" – also zu deutsch "kurvig".

Bei einem so natürlichen Foto kamen Bahars Fans aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Neben zahlreichen Likes und Herz-Emojis hinterließen die Nutzer auch etliche Komplimente in der Kommentarspalte ihres Idols. "Übertrieben schön", "Wunderschönes Bild von einer fantastischen Frau" oder auch "Hottie", schwärmten nicht wenige Follower auf der beliebten Fotoplattform.

Instagram / baharkizilpolat Bahar Kizil im September 2020

Instagram / baharkizilpolat Bahar Kizil, Musikerin

Instagram / baharkizilpolat Bahar Kizil im September 2019

