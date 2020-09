Paris Hilton (39) enthüllt amüsante Details aus ihrem Leben! Die Hotelerbin sorgte mit ihren Beziehungen in den vergangenen 20 Jahren für so manche Schlagzeile: Schon 2020 verlobte sich die kultige Blondine erstmals mit Jason Shaw, löste die Verbindung aber kurz darauf wieder auf. Auf die Beinahe-Ehe folgten Romanzen mit Rick Salomon (51), Nick Carter (40), Stavros Niarchos, Benji Madden (41) und einigen weiteren Männern. Jede Menge Liaisons also – und wie Paris nun verriet, besitzt sie passend zu eben jeder dieser Liebeleien einen eigenen Computer!

In ihrer Dokumentation "This Is Paris" ist das It-Girl beim Aussortieren ihrer zahlreichen Laptops zu sehen. Die Menge erklärte Paris mit einem Grinsen: "Jedes Mal, wenn ich einen neuen Freund habe, kaufe ich einen komplett neuen Computer!" Alle ihre Partner würden stets ihre PCs durchsuchen, das Passwort verlangen – oder sogar noch weiter gehen: "Einmal war ich nach einem Streit an meinem Computer und habe ihn ignoriert. Er hat ihn einfach genommen und auf den Boden geschmissen!", schilderte sie.

Doch nicht nur in puncto Technik ist die 39-Jährige bestens ausgestattet: Wie die DJane in dem Film ebenfalls zeigte, besitzt sie einen echten Überfluss an Luxusgütern wie Schmuck, Designertaschen und Schuhen. "Manche von diesen Singen habe ich noch nie getragen!", gab Paris zu.

Vince Bucci / Getty Images Nick Carter und Paris Hilton bei einer Party in Hollywood

Getty Images Paris Hilton und Benji Madden, November 2008

Getty Images Paris Hilton, Hotelerbin

