Hans und Franz bekommen wieder Frischluft! Heidi Klum (47) gehört nicht umsonst zu der absoluten Topmodel-Elite. Auch mit ihren 47 Jahren kann sie locker mit ihren jüngeren Kolleginnen mithalten – und das beweist sie nur zu gern auch mal mit privaten Schnappschüssen. Immer wieder präsentiert die Gattin von Tom Kaulitz (31) ihren Traumkörper überaus freizügig im Netz. Und auch jetzt ging es wieder ordentlich nackig im Hause Kaulitz zu: Heidi gönnte sich eine Oben-ohne-Poolsession!

Dass die Blondine keine Scham hat, sich auch mal unbekleidet auf Fotos zu zeigen, ist längst kein Geheimnis mehr. Auch privat – also im Kreise ihrer Familie – kann Heidi offenbar ohne Probleme die Hüllen fallen lassen. So entspannt sie mit ihrem Schwager Bill Kaulitz (31) und einem Weinglas in der Hand am Pool – und trägt dabei lediglich ein Mini-Bikini-Höschen, eine schwarze Sonnenbrille und eine lässige Cap. Diese Momentaufnahmen teilte sie nun in ihrer Instagram-Story, stellte dabei aber gekonnt sicher, dass sie durch ihre Hände, ihren Hund oder einem Emoji keine freie Sicht auf ihre blanken Brüste gewährt.

Grundsätzlich scheint die Germany's next Topmodel-Jurorin im Alltag kein großer Fan von BH und Co. zu sein. Zuletzt zeigte sie sich bei der Gartenarbeit ähnlich unbekleidet: Oberkörperfrei begab sich Heidi ans Blumengießen und warf dabei verführerisch einen Blick über ihre Schulter.

Getty Images Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz im Januar 2020

Instagram / heidiklum Bill Kaulitz und Heidi Klum im September 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2020

