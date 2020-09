Die erste Runde geht immerhin an Andrej Mangold (33) und Jenny Lange (26)! Das Sommerhaus der Stars hat sich für das Bachelor-Paar von 2018 unerwartet als Albtraum entpuppt: Evanthia Benetatou (28), Jennys Ex-Konkurrentin und Finalistin im Kampf um die letzte Rose des einstigen RTL-Junggesellen, ist in die Bocholter Promi-WG eingezogen. Schon zu Beginn war sich der Basketballer sicher, dass sein Ex Flirt ihn und seine Liebste unbedingt besiegen wolle. Doch dieser Plan ist wohl nach hinten losgegangen: Jenny und Andrej triumphieren in einem Spiel.

Bei der intimen Fragerunde schneiden die Kuppelshow-Turteltauben von allen Pärchen am besten ab. Insgesamt 43 Beziehungsfragen kann Andrej richtig beantworten – und schützt sich und die Brünette damit vor einer möglichen Nominierung. Aber nicht nur die Immunität scheint den Zweien besonders gute Laune zu bereiten. Für noch mehr Freude sorgt offenbar der Sieg über Eva und ihren Verlobten Chris, der nur 27 Fragen problemlos beantworten konnte. "Eva und Chris dürfen auf keinen Fall gewinnen, dann haben sie Nominierungsschutz", erklärte Andrej noch kurz vor der Verkündung, die dann ausgerechnet Eva vorlesen muss. "Wir sind die Sieger, wir sind die Sieger. Keine Zeit für Loser, wir sind die Sieger", singt Jenny begeistert.

Chris und Eva scheinen die Niederlage unterdessen ziemlich locker hinzunehmen. "Im Endeffekt ist es ein Spiel. Du hast gewonnen, cool für euch. Morgen geht’s weiter", zeigt sich Chris gelassen.

