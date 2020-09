Welche Deals sind den Löwen besonders in Erinnerung geblieben? Aktuell läuft bereits die achte Staffel der beliebten Show Die Höhle der Löwen im TV. In den vergangenen Jahren gab es schon zahlreiche Aufreger in der Sendung: Millionen-Deals, Streitereien, Unfälle – ja sogar einen Heiratsantrag! Bei den Verhandlungen mit den Gründern geht es emotionaler zu, als man zunächst denken würde. Im Promiflash-Interview verraten die Star-Investoren jetzt ihre Highlights der bisherigen Staffeln...

Zuschauerliebling Ralf Dümmel (53) erinnert sich gerne an eine ziemlich freche Aktion seinerseits zurück: "Aus ‘Die Höhle der Löwen’ war sicherlich ein Highlight die Hundeleine Goleygo. Frank Thelen und ich machten vorne den Deal, während die anderen sich hinten noch berieten – da gab es auch richtig Rabatz am Set", schildert der Unternehmer und betont weiter: "Da gab es kurzzeitig kein Friede, Freude, Eierkuchen. Das ging, als die Kamera dann aus waren, auch noch ein bisschen weiter. Das war so ein Highlight der Emotionen."

Dagmar Wöhrl (66) nennt einen besonders rührenden Moment der Sendung: "Was mir im Gedächtnis bleibt, war das mit Remod, was der emotionalste Deal war, den ich mitgenommen habe", erklärt die Familienunternehmerin. Zur Erinnerung: Anna Vonnemann entwickelte ohne technische Vorkenntnisse ein Gerät für ihre halbseitig gelähmte Tochter, um ihr einen Großteil an Beweglichkeit zurückzugeben. "Dass das alles durch Mutterliebe möglich war", habe Dagmar damals sehr berührt. Auch aus diesem Grund investierte sie 2017 gemeinsam mit Carsten Maschmeyer (61) 200.000 Euro in 20 Prozent der Unternehmensanteile.

