In wenigen Wochen ist es endlich so weit: Playmate Tanja Brockmann (32) bekommt ihr allererstes Baby! Gemeinsam mit ihrem Partner erwartet das Erotikmodel eine kleine Tochter. Bis die beiden ihre kleine Prinzessin zum ersten Mal in die Arme schließen können, dauert es auch gar nicht mehr lange: Im Promiflash-Interview verrät Tanja jetzt den errechneten Entbindungstermin – und weitere Details zur anstehenden Geburt!

"Die Kleine lag bis vor Kurzem noch falsch rum, weshalb wir über einen Kaiserschnitt nachgedacht haben. Nun hat sie sich aber gedreht und ich plane nun wieder mit einer spontanen Geburt", plaudert das Playboy-Model aus. "Errechneter Entbindungstermin auf natürlichem Wege ist der 30. September", offenbart Tanja weiter. Doch das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt: "Es könnte auch jetzt schon losgehen – oder auch erst in zwei Wochen. Erste Anzeichen für die Geburt habe ich jedenfalls schon." So oder so seien die werdenden Eltern schon mächtig gespannt!

So kurz vor der Geburt hat Tanja sich natürlich schon einige Gedanken gemacht: Wie soll alles ablaufen? Genau wie viele andere Promi-Mamas, habe sie sich mit Hypnobirthing vorbereitet. "Ob es für die Geburt wirklich etwas bringt, werde ich dann sehen. Aber im Vorfeld wirkt Hypnobirthing schon mal ziemlich beruhigend – und entspannend", schwärmt die werdende Mutter. "Sollten die Schmerzen allerdings zu krass sein, würde ich mir auch eine PDA geben lassen."

Promiflash Das Playmate Tanja Brockmann

Tanja Brockmann im Mai 2020

Tanja Brockmann im August 2020

