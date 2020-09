Die kommende Sommerhaus der Stars-Episode dürfte so manchen Zuschauer vom Sofa hauen! Schon in den ersten drei Folgen des Reality-TV-Formats ging es rund: Kubilay Özdemir spuckte Andrej Mangold (33) an, der wiederum stritt heftig mit Evanthia Benetatou (28), die dann auch von Lisha angefeindet wurde. Doch damit hat das Sommerhaus noch lange nicht seinen Höhepunkt erreicht: In der nächsten Episode wird Tim Sandt niedergeschlagen – und ist anschließend bewusstlos!

Spoiler-Warnung: Wer sich den Vorfall erst am Mittwoch anschauen möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen!

In der vierten Folge mussten die Paare im Spiel "Tierisch blind" um den Nominierungsschutz kämpfen. In übergroßen Tierkostümen wandelten die Herren der Schöpfung blind durch einen Parcours, während ihre Frauen sie per Knopf im Ohr navigierten. Zum Schluss musste eine Herz-Piñata mit einer Keule zerstört werden – und dabei kam es zum Schockmoment: Auf Anweisung von Diana Herold (46) schleuderte ihr Mann Michael Tomaschautzki alias das Einhorn den Stock nach vorne – und traf Tim im Gorillakostüm brutal am Schädel!

Der Marketingexperte sackte daraufhin zu Boden und war zunächst nicht ansprechbar. Seine Freundin Annemarie Eilfeld (30) rannte weinend zu ihm – kurz darauf fuhr ein Notarztwagen mit Blaulicht vor. "Er hat ihm richtig auf den Kopf geschlagen. Ich hoffe, er ist nicht tot!", schluchzte auch Denise Kappès (30). Tim wurde anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Michael Tomaschautzki und Tim Sandt bei einem Sommerhaus-Spiel

Anzeige

TV NOW Die Frauen im "Sommerhaus der Stars" beim Spiel "Tierisch blind"

Anzeige

TV NOW Annemarie Eilfeld im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de