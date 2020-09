Stehen die Harrisons vor einer großen Veränderung? Erst im Juli vergangenen Jahres bezogen Sarah und Dominic Harrison (29) gemeinsam mit Töchterchen Mia Rose (2) ihre neue Wohnung und fühlen sich dort total wohl. Mittlerweile hat die Familie mit der zwei Monate alten Kyla jedoch ein neues Mitglied – und mit dem Säugling scheint es nun ein wenig eng zu werden: Domi und Sarah teaserten jetzt spannende Neuigkeiten bezüglich eines möglichen neuen Zuhauses an...

"Wie kommunizieren wir das jetzt? Wir haben potenzielles Interesse an einer räumlichen Veränderung", stammelte der The Biggest Loser-Coach im neuen YouTube-Vlog der Harrisons und zeigte auf mehrere Umzugskartons, die er gekauft hatte. Direkte Pläne haben die beiden aber noch nicht. "Es stehen noch wichtige Punkte an, die wir klären müssen und dann können wir auch über dieses Thema sprechen", erklärte die Blondine. Die Kartons haben Sarah und Dominic aber schon mal genutzt, um ihren Keller auszumisten.

Auf das "Team Harrison", wie die Influencer ihre Community nennen, scheint in Zukunft einiges zuzukommen! "Wir lassen euch definitiv daran teilhaben", versprach Domi den Zuschauern und kündigte an: "Es wird spannend. Dieses Jahr passiert auf jeden Fall noch einiges."

