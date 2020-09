Schock für Darya Sudnishnikova! Vor wenigen Wochen brachte die 14-Jährige ihre Tochter mit dem Namen Emily auf die Welt. Seit der Entbindung versorgt die Russin ihre Follower mit allerlei Updates zu ihrer neuen Rolle als junge Mutter. Doch vor wenigen Tagen gab das Mädchen an, sich für kurze Zeit aus dem Netz zurückzuziehen – und erklärte jetzt, warum sie abwesend war: Darya musste wieder ins Krankenhaus!

Was war der Grund ihres Klinikaufenthaltes? "Während meiner Schwangerschaft hatte ich eine Infektion in meiner Gebärmutter, die nicht rechtzeitig behandelt wurde und sich somit weiter ausgebreitet hat", erklärte der rothaarige Teenager in seiner Instagram-Story. Zwei Wochen nach der Geburt seien bei ihr Schmierblutungen und Bauchkrämpfe aufgetreten. Daraufhin habe sie ihrer Mutter von ihren Schmerzen berichtet.

"Dann sind wir direkt zum Gynäkologen gefahren", erzählte die frisch gebackene Mama. Dieser habe dann die schlimme Infektion festgestellt, worauf sie direkt in die Klinik gebracht wurde, gab Darya weiterhin an. "Ich war die letzten Tage also nicht online, weil ich im Krankenhaus behandelt werden musste. Jetzt bin ich endlich wieder zu Hause und nehme Antibiotika", informierte sie ihre Follower. Wegen dieser Medikamente könne sie im Moment auch ihrem Baby nicht die Brust geben, berichtete die Influencerin.

Anzeige

Instagram / uverdig__ivv___ Darya Sudnishnikova mit ihrer Tochter Emily, September 2020

Anzeige

Instagram / uverdig__ivv___ Darya Sudnishnikova, Influencerin

Anzeige

Instagram / uverdig_iv__ Die russische Influencerin Darya und ihre Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de