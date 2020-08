Neuer Geburtseinblick von der 14-jährigen Darya Sudnishnikova aus Russland! Die Influencerin und Schülerin durfte vor wenigen Tagen ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen – seitdem dreht sich alles um ihre neugeborene Tochter Emilia. Doch an ihre neue Rolle als Teenie-Mutter muss sich die Russin erst noch gewöhnen. Jetzt veröffentlichte Darya nach der Geburt ihrer kleinen Tochter ein Foto aus dem Kreißsaal, zusammen mit einem ersten Mama-update.

Auf ihrem Instagram-Kanal, der mittlerweile knapp 450.000 Follower zählt, postete die Freundin von Ivan nun ein Foto, das sie kurz vor der Entbindung im Kreißsaal zeigt. Dazu gibt sie ein detailliertes Update über ihre ersten Tage als Mutter. "Am ersten und am zweiten Tag verstand ich überhaupt nicht, was und wie ich es tun sollte", gab Darya in dem Bildtext ehrlich zu.

Immer wieder beweist die 14-jährige Schülerin nun, dass sie mit ihren jungen Jahren schon eine echte Kämpferin ist. Laut eigenen Aussagen sei das Kind bei einer Vergewaltigung gezeugt worden. Trotz des traumatischen Erlebnisses stand für Darya eine Abtreibung aber nie zur Diskussion.

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova, Teenie-Mutter

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Ivan und Darya

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de