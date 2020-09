Dieses Throwback-Bild versetzt Salma Hayeks (54) Fans in Staunen! 2007 wurde die Tochter der Schauspielerin und ihres Mannes, dem französischen Manager Francois-Henri Pinault (58), geboren. In Interviews plaudert Salma gerne mal über Valentina und verriet kürzlich erst, dass ihre Tochter davon träume, eines Tages Regisseurin und Schauspielerin zu werden. Jetzt stand für Valentina ein ganz besonderer Geburtstag an und Salma schwelgte zu diesem Anlass in Erinnerung.

Bei diesem Instagram-Foto mussten Salmas Fans schon zweimal hinsehen! Denn viele vermuteten auf dem ersten Blick, dass die 54-Jährige wieder schwanger sei. Stattdessen zeigt das Bild aber Salma hochschwanger mit Valentina im Jahr 2007 – und dass die "Beatriz at Dinner"-Darstellerin die Aufnahme genau jetzt postet, hat einen besonderen Grund: "Morgen wird das winzige Baby, das sich in meiner Gebärmutter gebildet hat, offiziell ein Teenager. Sie werden so schnell groß...", konnte Salma den 13. Geburtstag ihrer Tochter kaum fassen. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Neben den vielen Glückwünschen an den Teenie schwärmten die Follower auch von Salmas Schönheit. "Wow, du siehst immer noch genauso aus" oder "Gott muss sich besonders viel Zeit genommen haben, dich zu schaffen", kommentierten etwa zwei User die stilvolle Aufnahme.

Anzeige

Getty Images Francois-Henri Pinault und Salma Hayek mit ihrer Tochter

Anzeige

Getty Images Salma Hayek auf der Berlinale im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Salma Hayek mit ihrer Tochter Valentina, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de