Anna Iffländer hat bereits TV-Erfahrung gesammelt! Aktuell bekommt die hübsche Blondine im deutschen Fernsehen ordentlich Aufmerksamkeit, denn sie sucht in der beliebten Kuppelshow Love Island nach der großen Liebe. Doch was vielen Zuschauern nicht bewusst sein dürfte: Das ist nicht ihre erste Teilnahme an einem TV-Format. Anna nahm in der Vergangenheit an "Ab ins Kloster! – Rosenkranz statt Randale" teil!

Anna wagte das prägende TV-Experiment im Jahr 2019: Damals stellte das Leben im Kloster genau das Gegenteil ihres Lebens dar. "Seitdem ich mich von meinem Ex-Freund getrennt habe, blühe ich total auf", erklärte sie gegenüber Kabel eins und betonte: "Ich kann einfach tun und lassen, was ich will." Zu diesem Zeitpunkt sei die Beauty nicht nur fast jedes Wochenende feiern gewesen, Party und Spaß hätten bei ihr sogar an erster Stelle gestanden.

Die große Aufmerksamkeit, die der Blondine aktuell bei "Love Island" entgegengebracht wird, dürfte für sie genau das Richtige sein – denn damals erklärte sie: "Ich stehe einfach gerne im Mittelpunkt und genieße das auch ein bisschen, wenn es sich um mich dreht."

Instagram / annaiff Anna Iffländer im Juli 2019

Instagram / annaiff Anna Iffländer, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / annaiff Anna Iffländer, "Love Island"-Kandidatin

