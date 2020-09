Wird Love Island-Granate Laura heute eiskalt einen der Männer ausspannen? Am vergangenen Sonntag zog mit der 21-jährigen Hotelfachfrau einmal mehr eine heiße Versuchung in die Villa der Liebe ein. Am Abend wurden die Islander von der dunkelhaarigen Schönheit überrascht – und jeder männliche Kandidat hatte die Möglichkeit, unter vier Augen mit dem Model zu quatschen. In der heutigen Ausgabe wird sich zeigen, mit wem Laura auf ein Einzeldate gehen wird. Aber ist sie auch skrupellos genug, einen der vergebenen Männer auszuspannen, sollte er ihr gefallen? Dies verriet Laura Promiflash kurz vor ihrem Einzug!

Demnach wäre es für Laura kein Tabu, bei einem bestehenden Couple dazwischenzugrätschen – unter einer Bedingung: "Wenn ich merke, da kommt auf jeden Fall was von ihm zurück, dann würde ich mich natürlich auch reinhängen. Dann denke ich, bedarf es auch gar nicht so viel Dazwischengrätschen, wenn er eben auch Interesse hat", stellte sie im Promiflash-Interview klar. In so einem Fall habe sie auch kein Problem, den ersten Schritt nach vorne zu machen. Laura weiß offenbar, was sie will!

Doch warum ist eine hübsche Frau wie sie überhaupt noch Single? In der Vergangenheit hatte die Kasslerin nicht sonderlich viel Glück, was ihre Männerauswahl betrifft. "Ich habe immer die Männer erwischt, die irgendwie andere Ziele hatten als ich. Also, die viel gearbeitet haben. Das hat für mich dann immer den Anschein erweckt, als würde das für mich Wichtige, eine Familie zu gründen und eine feste Partnerschaft zu haben, ein bisschen in den Hintergrund geraten", berichtete sie. Über ihre Rolle als Nachrückerin in der Show machte sich Laura nur wenig Gedanken. Auch wenn sie nur noch eine Woche habe, werde sie ihr Bestes geben, um doch noch den passenden Deckel für sich zu finden.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Laura und Tim Kühnel bei "Love Island"

RTLZWEI / Paris Tsitsos Laura, "Love Island"-Kandidatin 2020

RTLZWEI / Paris Tsitsos "Love Island"-Granate Laura

