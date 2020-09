Auch heute Abend verspricht es wieder spannend zu werden auf Love Island! Aktuell kriselt es ordentlich in der Liebesvilla. Sogar bei dem sonst so perfekten Couple Marc und Anna sind dunkle Wolken aufgezogen! Der Grund: seine Eifersucht. Natürlich gab es auch rund um Nathalia wieder Stress – nachdem es schon mit Luca nicht so richtig klappen wollte, hat sie sich jetzt zudem von Tobias entcoupelt. Doch jetzt haben die Islander erst mal ganz andere Sorgen: Offenbar steht heute wieder ein Exit an!

Das deutet nun zumindest ein Teaser des Senders RTL2 an, der mit den verdächtigen Worten "Wer muss gehen?" betitelt wurde! In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie eine feuchtfröhliche Party von einer unheilvollen Nachricht unterbrochen wird: "Islander, versammelt euch jetzt an der Feuerstelle! #AufGewitterWolkeSieben." Wie gewünscht kuscheln die 15 Liebessuchenden sich auf die Bank an der Feuerstelle. "Die Zuschauer konnten voten...", liest Murat weiter vor. Für wen die Fans sich wohl entschieden haben? Gleich fünf Kandidaten treten nach vorne: Melvin, Luca, Tobias, Nathalia und Sandra müssen offenbar zittern!

Vor allem eine von ihnen ist zuletzt nicht gerade gut bei den Zuschauern angekommen: "Nathalia ist die typische nervige und anstrengende Dramaqueen, die immer Aufmerksamkeit braucht!", nörgelte ein Nutzer via Twitter. Was denkt ihr? Wer muss eventuell noch heute seine Koffer packen? Stimmt unten ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Love Island, RTL II Die Kandidaten von "Love Island" bei der Tortenschlacht

RTLZWEI Tobias, Chiara, Aurelia, Melina, Nathalia, Anna und Melvin auf "Love Island"

RTL II Nathalia Goncalves Miranda, "Love Island"-Teilnehmerin

Wer muss heute vielleicht seine Koffer packen? Melvin Luca Tobias Nathalia Sandra Abstimmen Ergebnis anzeigen



