Herzliche Begrüßung oder unangenehmes Aufeinandertreffen? Die vergangene Folge von Das Sommerhaus der Stars hatte es richtig in sich: Die Neuankömmlinge Evanthia Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris haben die Promi-WG rund um ihre Bachelor-Rivalen Jennifer Lange (26) und Andrej Mangold (33) so richtig klassisch aufgemischt. Schon beim Empfang der beiden schien die Stimmung eher mäßig zu sein. Wie haben Eva und ihr Liebster die Situation selbst empfunden? Promiflash fragt genauer nach...

"Diana und Michi haben uns sehr herzlich empfangen, die anderen wirkten etwas distanziert", erklärt das Paar im Gespräch mit Promiflash. Die zwei seien eigentlich mit einem ziemlich positiven Gefühl in die Sommerbehausung in Bocholt eingezogen, hätten aber schnell einsehen müssen, dass der Aufenthalt wohl nicht so entspannt werden würde, wie vielleicht gedacht. "Man merkte von Situation zu Situation, dass wir nicht wirklich willkommen waren", meinen die Promi Big Brother-Teilnehmerin und ihr Liebster – sie hätten sich davon aber nicht unterkriegen lassen.

Jenny und Andrej finden hingegen, dass die Ablehnung vonseiten der anderen Pärchen nicht direkt bei der ersten Begegnung entstanden sei. "Jedes Paar ist den beiden neutral und mit offenen Armen gegenübergetreten", betonen sie – die 28-Jährige und Chris hätten erst durch ihr eigenes Verhalten Minuspunkte gesammelt. Diana und ihr Mann schwärmen hingegen weiterhin von den Neuankömmlingen: "Sie waren eine unfassbare Bereicherung an echter Herzlichkeit für uns. Sie haben von Anfang an versucht, sich zu integrieren."

TVNOW / Stefan Gregorowius Evanthia Benetatou und Chris Broy, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

TVNOW / Stefan Gregorowius Jennifer Lange und Andrej Mangold, Sommerhaus-Kandidaten 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Diana Herold und Michael Tomaschautzki, Sommerhaus-Kandidaten 2020

