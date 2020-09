Mega-Zoff bei Like Me – I’m Famous! Schon in der vergangenen Folge hatte sich der Streit zwischen Dijana Cvijetic (26) und Filip Pavlovic (26) angebahnt: Nachdem sich zwischen den beiden zuvor noch beinahe eine Liebelei angedeutet hatte, stritten sie sich anschließend total – und zwar nur wegen angeblich falsch verteilter Likes. In der Episode heute ging der Ärger dann weiter: Filip rastete vollkommen aus und beschimpfe Dijana aufs Übelste!

"Du bist gestorben. Du bist tot für mich!", brüllte der gebürtige Kroate die Blondine noch in der Like-Lounge an und fügte dann hinzu: "Rede nie wieder mit mir!" Die Love Island-Beauty wusste anschließend kaum, wie ihr geschah, und weinte in Melanie Müllers (32) Arm bittere Tränen. "Ich bin noch nie so angeschrien worden von einem Mann!", schluchzte sie. Sie wisse gar nicht, womit sie den Ärger ihres vorherigen Buddys auf sich gezogen habe.

In der Zwischenzeit machte Filip auf der Terrasse seinem Frust Luft: "Ich sage ihr, was mich verletzt, und sie kommt mir mit Likes. Ich rede von Emotionen!", wütete er. Er sei sich sicher, dass Dijana nur sich selbst retten wolle. "Beschissene Egoistin", erklärte er gegenüber Don Francis.

TVNOW Filip Pavlović und Dijana Cvijetic bei "Like Me – I'm Famous"

TV NOW Dijana Cvijetic bei "Like Me – I'm Famous"

TVNOW Filip Pavlović in Folge fünf von "Like Me – I'm Famous"

