Love Island-Paarprobe für Henrik Stoltenberg und seine Sandra Janina! Nachdem der Student seine Couple-Partnerin Aurelia Lamprecht für die Blondine in den Wind geschossen hatte, versprach er dieser, sich jetzt voll und ganz auf sie zu konzentrieren. Jetzt muss er sich allerdings einem ultimativen Treuetest unterziehen. Drei neue Granaten ziehen ein und mit einer von ihnen soll Henrik die Nacht verbringen...

Die Zuschauer durften via App abstimmen, wen sie mit dem Neuzugang ins Übernachtungs-Date schicken wollen und entschieden sich für den selbst ernannten Dr. Love! "Was? Digga, warum schlingeln die mich dauernd so hops?", fragt er sich. Der Kölner entscheidet sich, Melanie Molcino einzuladen und geht direkt in die Charme-Offensive: "Du bist auf jeden Fall von den Dreien, die rein gekommen sind, die Hübscheste." Aber dann kommt er aus dem Schwärmen über seine Sandra gar nicht mehr heraus: "Sie macht mich voll an. Wenn es nach mir ginge, müsste ich sieben Mal am Tag duschen."

Die ist natürlich gar nicht amused, dass ihr Henrik auswärts nächtigt. "Meine Bedenken sind einfach: Er war in der gleichen Situation, als er mich kennengelernt hat und es bei uns gefunkt hat." Letztendlich sind ihre Sorgen aber unbegründet, denn: Der Blondschopf behält seine Hände bei sich.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI / Paris Tsitsos "Love Island"-Nachzüglerin Melanie

RTL2 Melanie und Henrik bei "Love Island"

RTLZWEI Sandra und Henrik beim Glamping

